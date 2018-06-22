В ЕС утвердили завершение программы финпомощи Греции

Министры финансов еврозоны разрешили предоставить Греции транш в 15 млрд евро

Реклама Реклама

Министры финансов государств-членов еврозоны согласовали условия завершения третьей программы финансовой помощи Греции, сообщает DW со ссылкой на председателя Совета министров финансов стран-членов еврозоны Мариу Сентэну.

По его словам, новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 млрд евро. Сама же программа финансовой помощи Греции, которая длилась в течение последних восьми лет, завершается в августе этого года, напоминает издание.

Отмечается, что европейские кредиторы также договорились предоставить Афинам 10-летнюю отсрочку погашения большой части старых долгов. Получив транш в 15 млрд евро, страна получит финансовый буфер общим объемом в 24,1 млрд евро, которого будет достаточно для покрытия финансовых потребностей Греции в течение 22 месяцев после завершения программы финансовой помощи. При этом Еврокомиссия продолжит мониторинг ситуации в стране, ежеквартально анализируя финансовое состояние Греции и выполнения ею обязательств, взятых на себя на период после завершения программы финпомощи.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московичи заявил, что с достигнутым соглашением в Греции завершается кризис.

С момента начала финансового кризиса в Греции в 2010 году страна получила от европейских кредиторов в рамках трех программ помощи финансовой поддержке на общую сумму в 241,6 млрд евро. От МВФ Афины получили финансовую помощь в объеме 32,1 млрд евро. В ответ на это, по требованию европейских кредиторов и МВФ, Греция осуществила более 450 реформ в течение последних трех лет, включая модернизацию финансового управления, мер экономии и мероприятий по восстановлению финансовой стабильности.