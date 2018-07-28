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28.07.2018, 14:57

В июне долг по зарплате в Украине вырос на 6,3%

В июне долг по зарплате в Украине вырос на 6,3%

По данным Госстата, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 млрд грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года увеличилась на 6,3% и составила 2,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в июне задолженность по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и составила 1,56 млрд грн.

Наибольший рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской (на 50,2%), Закарпатской (на 21,1%), Донецкой (на 18,3%), Запорожской (на 16,3%), Сумской (на 14,3%), Тернопольской (на 10,8%), Львовской (на 8,4%), Черновицкой (на 7,6%), Херсонской (на 7,1%) областях и в Киеве (на 4,1%).

В то же время наибольшее сокращение задолженности по зарплате в прошлом месяце наблюдалось в Винницкой (на 20,7%), Ривненской (на 8,5%), Николаевской (на 5%), Ивано-Франковской (на 4,5%), Кировоградской (на 2,3%) областях.

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Теги: Госстат, долг, зарплата, гривня
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