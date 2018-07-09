В июне фиксирована нулевая инфляция - Госстат

В минувшем месяце потребительские цены остались на прежнем уровне.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,5%.
По сравнению с июнем 2017 года в июне 2018 года потребительские цены повысились на 9,9%.
При этом, с начала года инфляция составила 4,4%.
Напомним, Moody's улучшило прогноз развития украинской банковской системы
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