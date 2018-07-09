В июне фиксирована нулевая инфляция - Госстат

Цены почти не изменились, в сравнении с маем

Реклама Реклама

В минувшем месяце потребительские цены остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%, на одежду и обувь - снизились на 2,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,5%.

По сравнению с июнем 2017 года в июне 2018 года потребительские цены повысились на 9,9%.

При этом, с начала года инфляция составила 4,4%.

Напомним, Moody's улучшило прогноз развития украинской банковской системы