В НБУ назвали ключевой риск для финансовой стабильности

В Совете финансовой стабильности заявляют, что задержка транша МВФ - главный риск для финансовой системы

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Восстановление активного сотрудничества с Международным валютным фондом является крайне важным для макрофинансовой стабильности, заявил Совет по финансовой стабильности по итогам заседания, которое состоялось 20 июля.

Как сообщает пресс-служба НБУ, члены совета отметили, что реформы, предусмотренные программой сотрудничества с МВФ, являются крайне важными для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров.

"Это особенно важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков", - отмечается в пресс-релизе.

Рассматривая текущую макроэкономическую ситуацию в целом, совет отметил ускорение темпов экономического роста с начала года, стабильную ситуацию на валютном рынке и замедление темпов инфляции.

Напомним, ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Украина и МВФ близки к согласованию вопроса цен на газ.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш в этом году.