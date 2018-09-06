В НБУ рассказали о сокращении международных резервов

Международные резервы Украины по итогам августа сократились на 2,9% - до $17,2 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины.
По данным регулятора, к сокращению резервов привели несколько факторов: интервенции, платежи по обслуживанию долга, размещение ОВГЗ и переоценка финансовых инструментов.
Как сообщают в НБУ, по итогам месяца было продано $668 млн, из которых через интервенции по выбору лучшей цены было продано 311,9 млн и на аукционах - $356,1 млн. При этом, на пополнение резервов в августе куплено 16,7 млн.
В августе в пользу Международного валютного фонда было уплачено средства в объеме $607,4 млн. Кроме платежей МВФ, на обслуживание и погашение госдолга было направлено 447,9 млн, из которых 389,2 млн составляли обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам.
Объемы размещения облигаций внешнего государственного займа за этот период составили $725 млн, внутреннего - 382,1 млн грн и 69,1 млн евро.
Также была проведена переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме $19,9 млн (в эквиваленте).
В целом, подчеркивают в Нацбанке, на 1 сентября, объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
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