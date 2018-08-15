В оккупированном Крыму прекратили выпуск Visa и MasterCard

На полуострове больше не выпускают карты международных платежных систем

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Базирующийся в оккупированному Россией Крыму Генбанк (входящий в группу банка Россия) объявил о прекращении обслуживания карт платежных систем Visa и MasterCard с 14 августа, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это был последний банк на полуострове, который выпускал карты международных платежных систем, отмечает издание.

Как заявили в Генбанке, решение о прекращении операций по Visa и MasterCard было принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков. Их заменят картами "Мир" Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка.

"Генбанк перешел на карты "Мир" с января. Перевыпуск идет с января, клиентам банка несколько раз рассылались уведомления с приглашением о получении карты. Это уже последнее предупреждение для тех клиентов, кто не успел обратиться по тем или иным причинам", - сказал специалист колл-центра Генбанка.

Сколько карт уже перевыпущено пока остается неизвестно.

До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк Рублев, но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию.

Visa и MasterCard прекратили обслуживать клиентов банков в Крыму, после того, как США ввели санкции в отношении России за аннексию украинского Крыма весной 2014 года. В связи с этим клиенты крымских банков не могли пользоваться карточками за пределами Крыма, а владельцы карт российских банков не могли снимать деньги на полуострове.

1 апреля 2015 года в России и на территории полустрова заработала национальная система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в России, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакциях обрабатывалась в процессинговом центре за ее пределами. Это и позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и MasterCard, которые были выпущены российскими банками, отмечает издание.

Однако в декабре этого же года Генбанк и сам попал под американские санкции, поэтому владельцы карточек "Мир" не смогут ею воспользоваться за пределами территории оккупированого Крыма и РФ, утверждает издание.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.