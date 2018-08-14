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14.08.2018, 14:50

В России заявили, что дни доллара сочтены

В России заявили, что дни доллара сочтены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что доллар скоро перестанет быть глобальной торговой валютой

Доллар утрачивает статус валюты международной торговли. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет Reuters.

Лавров заявил также, что Россия какой-то время изучала опыт использования национальных валют при двусторонних сделках с Турцией и другими странами.

При этом обещаний вовсе обходиться без доллара в расчетах с Турцией от Лаврова не последовало. Министр всего лишь сказал, что использование национальных валют в торговле – это цель, которую когда-то наметили президента Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, и что аналогичная договоренность существует у России с Ираном.

Сейчас, по его словам, страна-агрессор обсуждает приоритет национальных валют в торговле с Китаем.

Ранее сообщалось, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.

Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

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Теги: Россия, Сергей Лавров, Турция, доллар
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