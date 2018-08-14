В России заявили, что дни доллара сочтены

Доллар утрачивает статус валюты международной торговли. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет Reuters.
Лавров заявил также, что Россия какой-то время изучала опыт использования национальных валют при двусторонних сделках с Турцией и другими странами.
При этом обещаний вовсе обходиться без доллара в расчетах с Турцией от Лаврова не последовало. Министр всего лишь сказал, что использование национальных валют в торговле – это цель, которую когда-то наметили президента Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, и что аналогичная договоренность существует у России с Ираном.
Сейчас, по его словам, страна-агрессор обсуждает приоритет национальных валют в торговле с Китаем.
Ранее сообщалось, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.
Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.
10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.
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