В Совете НБУ объяснили, почему падает курс гривни

Богдан Данилишин считает, что гривня девальвирует из-за сезонных факторов. НБУ держит ситуацию под контролем

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Обесценивание гривни в июле происходило из-за усиления спроса на иностранную валюту под влиянием краткосрочных факторов, заявляет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой - дополнительный спрос стимулировала гривня, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ", - отмечается в комментарии Данилишина в Facebook.

По словам Данилишина, анализ курсовой динамики гривни показывает, то ее определенное обесценивание накануне осени было характерным и в прошлые годы, в частности в 2014 и 2016 годах, хотя и происходило несколько позже, чем сейчас.

"Усиление спроса на иностранную валюту определенным образом стимулировало активное распространение информации о девальвации гривни, в том числе неутешительных прогнозов. Такие прогнозы распространяются ежегодно и в большинстве случаев не реализуются", - отмечает глава Совета НБУ.

Он подчеркнул, что с целью предотвращения резких изменений обменного курса НБУ готов и выходит на валютный рынок с интервенциями.

Напомним, с прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос на 1,2% - с 26,45 грн до 26,76 грн. Наличный доллар подорожал почти на 50 копеек - до 26,96 грн.