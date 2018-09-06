В Украине начала работу миссия МВФ

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Киеве. Об этом сообщили в представительстве Фонда в Украине агентству Интерфакс-Украина.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в Киев накануне.

Напомним, миссия МВФ будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

По словам постоянного представителя Фонда в Украине Йоста Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов будет также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

По ее словам, успешный четвертый пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и получение пятого транша в $2 млрд откроет путь к привлечению финансирования в госбюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на $800 млн, а также к получению макрофинансовой помощи от ЕС на 1 млрд евро.

В свою очередь глава НБУ Яков Смолий отметил, что приближения перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках. В правительстве такое резкое повышение считают неоправданным.

По данным агентства, за это время Украина предложила МВФ уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от неподъемного для обычных граждан повышения цены, на котором настаивает Фонд. Однако позиция является достаточно жесткой.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы.