Бывший владелец Формулы-1 вышел на биржу. Это одно из самых крупных IPO года в Европе

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Инвестиционная компания CVC Capital Partners провела первичное публичное размещение акций на бирже Euronext Amsterdam в Нидерландах, сообщается на ее сайте.

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Это одна из самых крупных и самых известных в Европе инвестиционных компаний, она управляет активами на сумму 186 млрд евро. Среди них – Lipton Teas and Infusions (бывший чайный бизнес Unilever) и швейцарский производитель часов Breitling. В Польше CVC владеет сетью магазинов Żabka.

Самая известная инвестиция CVC – компания Formula One Group, которую она контролировала с 2006 по 2016 годы.

CVC Capital Partners Plc разместила акции по цене 14 евро за единицу и привлекла не менее 2 млрд евро в рамках IPO, сообщается в пресс-релизе компании. Если будет реализован опцион по до размещению, сумма сделки вырастет до 2,3 млрд евро. Это одно из самых больших размещений в Европе в этом году.

Общая рыночная стоимость компании после IPO оценивается в 14 млрд евро.

Выручка компании от размещения составила 250 млн евро, остаток привлеченного капитала получат акционеры, продавшие часть своих ценных бумаг в рамках IPO. Среди них – основатели CVC Дональд Маккензи и Ролли ван Раппард.