Крупнейшее IPO года: производителя чипов оценили в $55 млрд

Разработчик чипов, американская Arm Holdings Plc, провел первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской бирже и получил оценку своей рыночной стоимости в $54,5 млрд. Компания разместила акции на $4,9 млрд, по цене $51 за акцию, сообщает агентство Reuters.

Это крупнейшее IPO в 2023 году, подчеркивают в агентстве.

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Ожидалось, что в результате IPO рыночная стоимость компании достигнет $64 млрд.

На занижение стоимости акций Arm повлияли ее контракты с Китаем, которые обеспечили компании 25% годовой выручки в финансовом 2023 году. В последние месяцы США активно пытаются ограничить доступ Китая к передовым технологиям, в том числе полупроводникам, что может негативно отразиться на будущих доходах Arm.

Arm Holdings принадлежит американскому SoftBank Group. Банк купил разработчика чипов семь лет назад за $32 млрд. В прошлом году SoftBank пытался продать компанию техногиганту Nvidia за $40 млрд, но сделку заблокировали антимонопольные органы.

Arm специализируется на производстве полупроводников для мобильных телефонов. Также на долю компании приходится 10% рынка облачных технологий. Именно на развитии этого сегмента Arm будет делать акцент в ближайшие годы.

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