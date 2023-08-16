IPO года. Акции производителя клюшек для гольфа выросли на 624%

Акции производителя клюшек для гольфа Sacks Parente Golf Inc. подорожали на 624% в первый день торгов. Это стало лучшим IPO (первичным публичным размещением) на американской бирже в 2023 году, пишет Bloomberg.

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Sacks Parente, которая производит оборудование для гольфа, в том числе клюшки по $400, 15 августа разместила 3,2 млн акций по $4 за штуку. В ходе торгов они выросли до почти $29.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в 2022 году объем продаж Sacks Parente составил всего 190 000 долларов, и она еще не получила прибыль. Компания из Камарильо, штат Калифорния, в прошлом году получила чистый убыток $3,5 млн. За первые три месяца 2023 года чистая выручка компании составила $90 000, а чистый убыток – $917 000.

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Из-за такого стремительного роста торги акциями Sacks Parente в первый день пришлось приостанавливать как минимум 19 раз.