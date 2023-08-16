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IPO року. Акції виробника ключок для гольфу зросли на 624%

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 15:40
IPO року. Акції виробника ключок для гольфу зросли на 624% - Фото
Фото: facebook.com/sacksparente

Акції виробника ключок для гольфу Sacks Parente Golf Inc. подорожчали на 624% у перший день торгів. Це стало найкращим IPO (первинним публічним розміщенням) на американській біржі у 2023 році, пише Bloomberg.

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Sacks Parente, яка виробляє обладнання для гольфу, зокрема ключки по $400, 15 серпня розмістила 3,2 млн акцій по $4 за штуку. Під час торгів вони зросли майже до $29.

Згідно із заявою, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США, у 2022 році обсяг продажів Sacks Parente склав лише 190 000 доларів, і вона ще не отримала прибуток. Компанія з Камарильо, штат Каліфорнія, торік отримала чистий збиток $3,5 млн. За перші три місяці 2023 року чистий виторг компанії склав $90 000, а чистий збиток – $917 000.

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Через таке стрімке зростання торги акціями Sacks Parente у перший день довелося призупиняти щонайменше 19 разів.

Віра Касіян
сшаIPOSacks Parente
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