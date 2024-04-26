Колишній власник Формули-1 вийшов на біржу. Це одне з найбільших IPO року в Європі

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Інвестиційна компанія CVC Capital Partners провела первинне публічне розміщення акцій на біржі Euronext Amsterdam у Нідерландах, повідомляють на її сайті.

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Це одна з найбільших і найвідоміших у Європі інвестиційних компаній, вона керує активами на суму 186 млрд євро. Серед них – Lipton Teas and Infusions (колишній чайний бізнес Unilever) і швейцарський виробник годинників Breitling. У Польщі CVC володіє мережею магазинів Żabka.

Найвідоміша інвестиція CVC – компанія Formula One Group, яку вона контролювала з 2006 до 2016 року включно.

CVC Capital Partners Plc розмістила акції за ціною 14 євро за одиницю й залучила щонайменше 2 млрд євро в рамках IPO, повідомлено у пресрелізі компанії. Якщо буде реалізовано опціон із дорозміщення, сума угоди зросте до 2,3 млрд євро. Це одне з найбільших розміщень у Європі цього року.

Загальна ринкова вартість компанії після IPO оцінюється у 14 млрд євро.

Виторг компанії від розміщення склав 250 млн євро, решту залученого капіталу отримають акціонери, які продали частину своїх цінних паперів у межах IPO. Серед них – засновники CVC Дональд Маккензі й Роллі ван Раппард.