Верховная Рада ужесточила наказание за неуплату алиментов

Депутаты поддержали законопроект о создании предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание

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Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Как сообщает корреспондент LIGA.net за этот законопроект проголосовали 230 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ позволит создать механизм обеспечения конституционного права детей на достаточный уровень жизни и улучшения их материального обеспечения.

Документ предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов и увеличивает срок обращения и период, за который они могут быть взысканы. Он также уменьшает совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественных полезных работ. Однако, как отмечается, в случае повторного правонарушения в течение года, виновнику может грозить наказание в виде общественных работ сроком от 240 до 360 часов. Кроме того, закон предусматривает арест на 10 суток для активных уклонистов от алиментов, а также уголовную ответственность в виде лишения свободы до двух лет за злостное уклонение от административного наказания.

Закон также обязывает подавать заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка более 6 месяцев для лиц, которые хотят войти в состав Кабинета министров, занимать высшие должности государственной службы, заместителей министра, а также регистрироваться кандидатами в народные депутаты и депутаты местных советов.

Кроме того он предусматривает штрафы в размере 20% от суммы задолженности при ее наличии за 12 месяцев, 30% – при долге свыше двух лет, 50% – больше трех лет.

В то же время закон предусматривает, что автоматизированная система исполнительного производства будет обеспечивать административный арест средств должника по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Также теперь органы МВД будут обязаны отказывать в перерегистрации, снятии с учета транспортного средства для его отчуждения по обращению лица, которое внесено в Единый реестр должников. Закон обязывает банки теперь извещать исполнительную службу об открытии и закрытии счетов физическими лицами, которые являются должниками.

Как сообщил министр юстиции Павел Петренко в прямом эфире телеканала ICTV, в этом законе предусмотрены льготы для родителей, которые занимаются развитием детей, обучением в частных садиках, вождением на курсы и т.д.

Закон также утверждает новые правила выезда ребенка за границу. В частности, согласно новым правилам, тот из родителей, с кем после развода остался ребенок, сам может решать вопрос о его выезде за границу на срок не более месяца. Но если ребенок выезжает за границу больше, чем на месяц, то родитель, с которым живет ребенок, также может не получать разрешение в том сулчае, если второй задолжал алименты больше, чем за 4 месяца. Кроме того родителю, с которым ребенок не живет, для поездки с ним за границу нужно теперь нотариально заверенное согласие опекуна.

Закон вступит в силу через месяц после публикации.