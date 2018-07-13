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"Он - враг": Джон Маккейн дал Трампу пару советов насчет Путина
13.07.2018, 12:05

Верховная Рада выделила шахтерам 1,4 млрд грн

Верховная Рада выделила шахтерам 1,4 млрд грн

В окончательной редакции законопроекта сумма уменьшилась в два раза

Верховная Рада выделила шахтерам на погашение задолженности по заработной плате 1,4 млрд грн. За изменения в госбюджет по поводу обеспечения государственного сектора угольной отрасли (N8362) проголосовал 261 депутат.

Как сообщает корреспондент LIGA.netпредставляя документ, депутат Михаил Бондарь пояснил, что на погашение долгов по зарплате шахтерам в окончательной редакции предлагается выделить не 2,8, а 1,4 млрд грн.

Также предлагается предоставить Кабмину право перераспределять конфискованные по коррупционным делам средства.

По данным Минэнерго, на 1 июня долги по зарплате шахтерам составляли 378 млн грн. В то же время в Независимом профсоюзе горняков утверждают, что долг перед шахтерами составляет 1,1 млрд грн.

Из-за задержки зарплаты 2 июля почти полсотни горняков шахты N10 в Нововолынске отказались подниматься на поверхность, объявив забастовку. Также 6 июля остановили работу несколько горнодобывающих предприятий в Луганской области.

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Теги: зарплата, шахтеры
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