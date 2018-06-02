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02.06.2018, 10:50

Visa частично восстановила работу после сбоя

Visa частично восстановила работу после сбоя

Владельцы карт Visa теперь могут использовать свои карты

Работа платежной системы Visa частично восстановлена. Сбой в обслуживании карт в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой, говорится в сообщении платежной системы.

В компании заявили, что владельцы карт Visa теперь могут их использовать. "Мы в настоящее время работаем на уровне, близком к обычному", - отмечается в сообщении.

В Visa пояснили, что проблема была связана с аппаратным сбоем. "У нас нет причин полагать, что это связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - говорится в сообщении.

1 июня владельцы банковских карт платежной системы Visa в Европе и Великобритании испытывали проблемы при расчетах с помощью карт. Люди не могли рассчитаться картами в супермаркетах, на автозаправках, в ресторанах и в других розничных предприятиях. 

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Теги: Visa, сбой, платежная система
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