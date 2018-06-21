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21.06.2018, 09:06

Visa и MasterCard тестируют карты с датчиками отпечатков пальцев

Visa и MasterCard тестируют карты с датчиками отпечатков пальцев

Сенсор для отпечатков пальцев будет находиться непосредственно на пластиковой карте

Платежные системы Visa и MasterCard планируют повысить безопасность платежей, осуществляемых при помощи банковских карт.

Как сообщает The Wall Street Journal, компании тестируют сенсор отпечатка пальцев, который будет находиться непосредственно на пластиковой карте.

Если карта украдена или подделана, злоумышленник не сможет ей воспользоваться на терминале, кассе и т. д., даже если для совершения оплаты ему не нужно вводить пин-код - система не даст совершить платеж.

Источники в банковской сфере говорят, что перспективы широкого распространения туманны, поскольку американские банки в последние несколько лет уже потратили около $1 млрд на выпуск новых карт с чипами.

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Теги: MasterCard, Visa, карта
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