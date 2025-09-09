Правительство Польши одобрило законопроект о помощи украинцам в ответ на вето Навроцкого

Льготы и выплаты будут предоставляться только иностранцам, которые работают и платят налоги в Польше

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский (фото - скриншот из видео пресс-конференции)

Правительство Польши во вторник, 9 сентября, одобрило законопроект о поддержке граждан Украины, сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский.

По его словам, законопроект, который сегодня принял Совет министров, является "очевидным ответом на необоснованное и неразумное вето президента Кароля Навроцкого, наложенное две недели назад о продлении временной защиты украинцам, которые находятся в Польше".

По словам министра, правительство пытается "как можно быстрее исправить ошибки, допущенные в результате вето, и защитить поляков от гигантского балагана и потенциально огромных финансовых последствий".

"Если это предложение, которое мы представляем сегодня, не будет принято, можно ожидать, что расходы, которые лягут на администрацию [...], составят до 8 млрд злотых", – добавил он.

Кервинский отметил, что принятый законопроект содержит два основных предложения.

"Первый вопрос – это комплексное регулирование вопроса выплат для всех иностранцев, которые находятся здесь, в Польше [...] с решениями по всем выплатам иностранцам, которые легально находятся в Польше, независимо от их национальности", – заявил министр.

По его словам, закон регулирует вопрос о выплатах: 800+, "Добрый старт" и "Активные родители".

"Получение выплат будет зависеть от профессиональной активности лица на территории Польши. Исключением являются те, кто воспитывает детей с инвалидностью – при условии предоставления соответствующей справки из польских учреждений. Все будет базироваться на данных об уплате взносов в ZUS (Управление социального страхования. – Ред.). Мы совершенствуем и усиливаем контроль в этой сфере", – сказал Кервинский.

Вторым "столбом" Кервинский назвал продление срока легального пребывания военных беженцев из Украины до 4 марта 2026 года, включая доступ к рынку труда, образованию и высшему образованию. Он уточнил, что это, среди прочего, позволит продлить легальное трудоустройство.

Министр также отметил, что предложенные правила включают положение о том, что "льготы могут предоставляться только лицам, имеющим номер PESEL", и регулируют вопросы "местного пограничного движения".

Законопроект будет "внесен в сейм" в ближайшее время, сказал Кервинский. Он выразил надежду, что после принятия закона его подпишет президент.