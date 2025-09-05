Украинцев, претендующих на 800+ в Польше, каждый месяц будет проверять ZUS – законопроект
Украинцев и других иностранцев, претендующих на выплаты по программе "800+" в Польше, ежемесячно будет проверять Фонд социального страхования (ZUS), были ли они активными на рынке труда. Об этом, как пишет PAP, сообщил в пятницу заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик, представляя разработанный правительством законопроект.
"Все принципиальные вопросы уже урегулированы, остаются лишь технические детали, которые будут уточнены и внесены в текст к моменту заседания Совета министров", – сказал он.
По его словам, документ имеет комплексный характер и призван стимулировать иностранцев к трудоустройству в Польше.
Законопроект предусматривает продление до 4 марта 2026 года периода, когда пребывание граждан Украины, приехавших из-за войны, будет признаваться легальным, а также гарантирует им доступ к рынку труда. Одновременно вводятся механизмы для усиления контроля за системой помощи и отменяются некоторые ранее принятые чрезвычайные решения.
Согласно предложениям, право на получение помощи для воспитания детей иностранцами из третьих стран будет связано с их занятостью и, как и раньше, с обучением детей в польских школах.
"Введена норма, по которой ZUS ежемесячно будет проверять право на выплату. Автоматически будет выясняться, был ли иностранец в предыдущем месяце трудоустроен. Если да, помощь начисляется", – сказал заместитель министра.
Если выяснится, что иностранец не работает, право на социальную выплату будет теряться.
По словам Душчика, при обсуждении в правительственном комитете отдельно рассматривался вопрос, какие именно группы следует считать "активными на рынке труда". "Мы дискутировали, в частности, о родителях, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Решили, что в случае детей, которые имеют в Польше официальное решение об инвалидности, выплата будет сохранена", – сказал он.
- Изменения в программу "800+" для украинцев и других иностранцев инициировали после того, как президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о поддержке украинских граждан. Из-за него под вопросом оказались многие положения, в том числе и выплаты 800+. Польский президент хочет, чтобы денежная помощь предоставлялась только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше.
Комментарии (0)