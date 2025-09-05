Украинцев, претендующих на 800+ в Польше, каждый месяц будет проверять ZUS – законопроект

Фото: depositphotos.com

Украинцев и других иностранцев, претендующих на выплаты по программе "800+" в Польше, ежемесячно будет проверять Фонд социального страхования (ZUS), были ли они активными на рынке труда. Об этом, как пишет PAP, сообщил в пятницу заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик, представляя разработанный правительством законопроект.

"Все принципиальные вопросы уже урегулированы, остаются лишь технические детали, которые будут уточнены и внесены в текст к моменту заседания Совета министров", – сказал он.

По его словам, документ имеет комплексный характер и призван стимулировать иностранцев к трудоустройству в Польше.

Законопроект предусматривает продление до 4 марта 2026 года периода, когда пребывание граждан Украины, приехавших из-за войны, будет признаваться легальным, а также гарантирует им доступ к рынку труда. Одновременно вводятся механизмы для усиления контроля за системой помощи и отменяются некоторые ранее принятые чрезвычайные решения.

Согласно предложениям, право на получение помощи для воспитания детей иностранцами из третьих стран будет связано с их занятостью и, как и раньше, с обучением детей в польских школах.

"Введена норма, по которой ZUS ежемесячно будет проверять право на выплату. Автоматически будет выясняться, был ли иностранец в предыдущем месяце трудоустроен. Если да, помощь начисляется", – сказал заместитель министра.

Если выяснится, что иностранец не работает, право на социальную выплату будет теряться.

По словам Душчика, при обсуждении в правительственном комитете отдельно рассматривался вопрос, какие именно группы следует считать "активными на рынке труда". "Мы дискутировали, в частности, о родителях, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Решили, что в случае детей, которые имеют в Польше официальное решение об инвалидности, выплата будет сохранена", – сказал он.