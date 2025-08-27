Правительство Польши "не будет ссориться" с Навроцким из-за выплаты 800+ для украинцев

Фото: правительство Польши

Премьер-министр Дональд Туск в среду сказал, что "не будет ссориться" с президентом Каролем Навроцким из-за вопроса выплаты помощи 800+ только тем гражданам Украины, которые работают. Он отметил, что именно правительство инициировало изменения в системе выплат и законопроект в этой сфере "практически готов", пишет money.pl.

После президентского вето Навроцкого на закон о поддержке украинских граждан в Польше под вопросом оказались многие положения, в том числе выплаты 800+.

Туск подчеркнул, что предложение президента относительно этих выплат совпадает с позицией правительства.

"Вы хорошо знаете, господин президент, что проект этого закона практически готов. И что закон, который вы ветировали, будет иметь ряд неприятных последствий. Мы не будем ссориться, ведь сами предложили изменения по выплате 800+ [...] Но вето закона, который охватывал гораздо более широкий круг вопросов, может оказаться разрушительным для польских компаний", – обратился Туск к Навроцкому во время общего заседания.

В Сейме уже зарегистрированы предложения Навроцкого. Они, в частности, предусматривают сохранение нынешнего уровня поддержки украинцев до 4 марта 2026 года (как и планировалось).

В то же время устанавливаются условия выплаты 800+: зависимость от трудоустройства родителей в Польше и – действующее уже сейчас – требование посещения детьми (от 7 лет) польских школ.

Во вторник представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что до следующего заседания Сейма 8 сентября Совет министров подготовит решение в связи с президентским вето к закону о помощи гражданам Украины. Параллельно правительство работает над привязкой выплаты социальных пособий для всех иностранцев с их трудоустройством в Польше.