Уряд Польщі "не буде сваритися" з Навроцьким щодо виплати 800+ для українців
Прем’єр-міністр Дональд Туск у середу сказав, що "не буде сваритися" з президентом Каролем Навроцьким через питання виплати допомоги 800+ лише тим громадянам України, які працюють. Він наголосив, що саме уряд ініціював зміни у системі виплат і законопроєкт у цій сфері "практично готовий", пише money.pl.
Після президентського вето Навроцького на закон про підтримку українських громадян у Польщі під питанням опинилися багато положень, зокрема й виплати 800+.
Туск наголосив, що пропозиція президента щодо цих виплат збігається з позицією уряду.
"Ви добре знаєте, пане президенте, що проєкт цього закону практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме низку неприємних наслідків. Ми не будемо сваритися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+ [...] Але вето закону, який охоплював набагато ширше коло питань, може виявитися руйнівним для польських компаній", – звернувся Туск до Навроцького під час спільного засідання.
У Сеймі вже зареєстровано пропозиції Навроцького. Вони, зокрема, передбачають збереження нинішнього рівня підтримки українців до 4 березня 2026 року (як і планувалося).
Водночас встановлюються умови виплати 800+: залежність від працевлаштування батьків у Польщі та – чинна вже нині – вимога відвідування дітьми (від 7 років) польських шкіл.
У вівторок речник уряду Адам Шлапка повідомив, що до наступного засідання Сейму 8 вересня Рада міністрів підготує рішення у зв’язку з президентським вето до закону про допомогу громадянам України. Паралельно уряд працює над прив’язкою виплати соціальних допомог для всіх іноземців із їхнім працевлаштуванням у Польщі.
- Допомога за програмою "Родина 800+" в розмірі 800 злотих (понад 8000 грн) надається на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Відповідно до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", батьки українських дітей, які проживають у Польщі, також мають право на цю допомогу.
- З 1 вересня 2024 року навчання дітей біженців з України в Польщі є обов'язковим. Якщо батьки не виконують цього обов'язку, вони ризикують бути позбавленими допомоги 800+.
