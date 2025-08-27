Уряд Польщі "не буде сваритися" з Навроцьким щодо виплати 800+ для українців

Фото: уряд Польщі

Прем’єр-міністр Дональд Туск у середу сказав, що "не буде сваритися" з президентом Каролем Навроцьким через питання виплати допомоги 800+ лише тим громадянам України, які працюють. Він наголосив, що саме уряд ініціював зміни у системі виплат і законопроєкт у цій сфері "практично готовий", пише money.pl.

Після президентського вето Навроцького на закон про підтримку українських громадян у Польщі під питанням опинилися багато положень, зокрема й виплати 800+.

Туск наголосив, що пропозиція президента щодо цих виплат збігається з позицією уряду.

"Ви добре знаєте, пане президенте, що проєкт цього закону практично готовий. І що закон, який ви ветували, матиме низку неприємних наслідків. Ми не будемо сваритися, адже самі запропонували зміни щодо виплати 800+ [...] Але вето закону, який охоплював набагато ширше коло питань, може виявитися руйнівним для польських компаній", – звернувся Туск до Навроцького під час спільного засідання.

У Сеймі вже зареєстровано пропозиції Навроцького. Вони, зокрема, передбачають збереження нинішнього рівня підтримки українців до 4 березня 2026 року (як і планувалося).

Водночас встановлюються умови виплати 800+: залежність від працевлаштування батьків у Польщі та – чинна вже нині – вимога відвідування дітьми (від 7 років) польських шкіл.

У вівторок речник уряду Адам Шлапка повідомив, що до наступного засідання Сейму 8 вересня Рада міністрів підготує рішення у зв’язку з президентським вето до закону про допомогу громадянам України. Паралельно уряд працює над прив’язкою виплати соціальних допомог для всіх іноземців із їхнім працевлаштуванням у Польщі.