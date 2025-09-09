Уряд Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українцям у відповідь на вето Навроцького

Пільги та виплати будуть надаватися лише іноземцям, які працюють та сплачують податки в Польщі

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський (фото - скриншот із відео пресконференції)

Уряд Польщі у вівторок, 9 вересня, схвалив законопроєкт про підтримку громадян України, повідомив міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський.

За його словами, законопроєкт, який сьогодні ухвалила Рада міністрів, є "очевидною відповіддю на необґрунтоване і нерозумне вето президента Кароля Навроцького, накладене два тижні тому щодо продовження тимчасового захисту українцям, які перебувають у Польщі".

За словами міністра, уряд намагається "якнайшвидше виправити помилки, допущені в результаті вето, і захистити поляків від гігантського балагана та потенційно величезних фінансових наслідків".

"Якщо ця пропозиція, яку ми представляємо сьогодні, не буде ухвалена, можна очікувати, що витрати, які ляжуть на адміністрацію [...], становитимуть до 8 млрд злотих", – додав він.

Кервінський зазначив, що ухвалений законопроєкт містить дві основні пропозиції.

"Перше питання – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають тут, у Польщі [...] з рішеннями щодо всіх виплат іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їх національності", – заявив міністр.

За його словами, закон регулює питання щодо виплат: 800+, "Добрий старт" та "Активні батьки".

"Отримання виплат залежатиме від професійної активності особи на території Польщі. Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю – за умови надання відповідної довідки з польських установ. Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS (Управління соціального страхування. – Ред.). Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері", – сказав Кервінський.

Другим "стовпом" Кервінський назвав продовження терміну легального перебування військових біженців з України до 4 березня 2026 року, включно з доступом до ринку праці, освіти та вищої освіти. Він уточнив, що це, серед іншого, дозволить продовжити легальне працевлаштування.

Міністр також наголосив, що запропоновані правила включають положення про те, що "пільги можуть надаватися лише особам, які мають номер PESEL", та регулюють питання "місцевого прикордонного руху".

Законопроєкт буде "внесений до сейму" найближчим часом, сказав Кервінський. Він висловив сподівання, що після ухвалення закону його підпише президент.