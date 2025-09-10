13 000 детей защитников получат компенсацию за обучение: сертификаты поступят в Дію

Фото: depositphotos.com

Государство компенсирует стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год более 13 000 студентам из числа детей защитников и защитниц Украины. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Сертификаты для подтверждения компенсации скоро поступят в приложение "Дія". После подтверждения в течение 20 дней средства перечислят на счет учебного заведения, которое вернет студенту или его семье ранее уплаченные деньги за контракт.

Компенсация действует независимо от формы собственности вуза или колледжа (государственные, коммунальные, частные) при условии, что заведение имеет лицензию и подписало договор с Министерством по делам ветеранов Украины.

Право на поддержку имеют дети участников боевых действий, пленных, пропавших без вести, члены семей погибших военных, ветеранов с инвалидностью, а также пострадавших участников Революции достоинства.

Инициатива реализуется в рамках экспериментального порядка, утвержденного правительством в марте 2025 года. Сертификаты выдают за прошлый учебный год, а те, кто поступил в этом году, смогут получить компенсацию в ноябре 2025-го.

Первые 1000 сертификатов уже поступили выпускникам этого года бакалавриата и магистратуры.