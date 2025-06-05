Государство оплатит обучение студентам – детям защитников через Дию
Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения в 2024/2025 учебном году для детей военных. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Дия".
Речь идет о студентах до 23 лет, которые являются детьми погибших защитников, военных с инвалидностью, участников боевых действий, пропавших без вести или пленных, а также пострадавших участников Революции достоинства.
Первые 1000 сертификатов уже поступили выпускникам бакалавриата и магистратуры. Сообщения о предоставлении помощи поступают в приложение "Дия".
Что нужно сделать:
- проверить наличие сертификата в Дии;
- подтвердить согласие на получение компенсации с помощью Дия.Подписи (у вас есть 20 дней);
- дождаться сообщения о решении.
Средства перечислят непосредственно в учебное заведение, которое после этого компенсирует сумму студенту.
Для получения компенсации требуются:
- ID-карта или биометрический паспорт в приложении "Дия";
- верифицированный налоговый номер;
- подтверждение статуса ребенка ветерана в реестре;
- обучение на контрактной основе в 2024/2025 учебном году.
Инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины совместно с МОН, Минцифрой и приложением "Дия" при поддержке Программы развития ООН в Украине и правительства Швеции.
- В Украине основали отличие "Будущее Украины", которым ежегодно будут отмечать "достойных детей". Первое награждение прошло 3 июня.