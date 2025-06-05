Государство оплатит обучение студентам – детям защитников через Дию

Государство компенсирует обучение студентам – детям защитников, первые 1000 сертификатов уже доступны в Дии

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Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения в 2024/2025 учебном году для детей военных. Об этом сообщает пресс-служба платформы "Дия".

Речь идет о студентах до 23 лет, которые являются детьми погибших защитников, военных с инвалидностью, участников боевых действий, пропавших без вести или пленных, а также пострадавших участников Революции достоинства.

Первые 1000 сертификатов уже поступили выпускникам бакалавриата и магистратуры. Сообщения о предоставлении помощи поступают в приложение "Дия".

Что нужно сделать:

проверить наличие сертификата в Дии;

подтвердить согласие на получение компенсации с помощью Дия.Подписи (у вас есть 20 дней);

дождаться сообщения о решении.

Средства перечислят непосредственно в учебное заведение, которое после этого компенсирует сумму студенту.

Для получения компенсации требуются:

ID-карта или биометрический паспорт в приложении "Дия";

верифицированный налоговый номер;

подтверждение статуса ребенка ветерана в реестре;

обучение на контрактной основе в 2024/2025 учебном году.

Инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины совместно с МОН, Минцифрой и приложением "Дия" при поддержке Программы развития ООН в Украине и правительства Швеции.