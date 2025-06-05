Держава оплатить навчання студентам – дітям захисників через Дію
Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання у 2024/2025 навчальному році для дітей військових. Про це повідомляє пресслужба платформи "Дія".
Йдеться про студентів до 23 років, які є дітьми загиблих захисників, військових з інвалідністю, учасників бойових дій, зниклих безвісти або полонених, а також постраждалих учасників Революції гідності.
Перші 1000 сертифікатів вже надійшли цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури. Повідомлення про надання допомоги надходять у застосунку "Дія".
Що потрібно зробити:
- перевірити наявність сертифіката у Дії;
- підтвердити згоду на отримання компенсації за допомогою Дія.Підпису (у вас є 20 днів);
- дочекатися повідомлення про рішення.
Кошти перерахують безпосередньо до навчального закладу, який після цього компенсує суму студенту.
Для отримання компенсації потрібні:
- ID-картка або біометричний паспорт у застосунку "Дія";
- верифікований податковий номер;
- підтвердження статусу дитини ветерана у реєстрі;
- навчання на контрактній основі у 2024/2025 навчальному році.
Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОН, Мінцифрою та застосунком "Дія" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й уряду Швеції.
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