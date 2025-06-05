Держава оплатить навчання студентам – дітям захисників через Дію

Держава компенсує навчання студентам – дітям захисників, перші 1000 сертифікатів вже доступні в Дії

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Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання у 2024/2025 навчальному році для дітей військових. Про це повідомляє пресслужба платформи "Дія".

Йдеться про студентів до 23 років, які є дітьми загиблих захисників, військових з інвалідністю, учасників бойових дій, зниклих безвісти або полонених, а також постраждалих учасників Революції гідності.

Перші 1000 сертифікатів вже надійшли цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури. Повідомлення про надання допомоги надходять у застосунку "Дія".

Що потрібно зробити:

перевірити наявність сертифіката у Дії;

підтвердити згоду на отримання компенсації за допомогою Дія.Підпису (у вас є 20 днів);

дочекатися повідомлення про рішення.

Кошти перерахують безпосередньо до навчального закладу, який після цього компенсує суму студенту.

Для отримання компенсації потрібні:

ID-картка або біометричний паспорт у застосунку "Дія";

верифікований податковий номер;

підтвердження статусу дитини ветерана у реєстрі;

навчання на контрактній основі у 2024/2025 навчальному році.

Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України спільно з МОН, Мінцифрою та застосунком "Дія" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й уряду Швеції.