13 000 дітей захисників отримають компенсацію за навчання: сертифікати надійдуть у Дію

Фото: depositphotos.com

Держава компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік понад 13 000 студентам з-поміж дітей захисників і захисниць України. Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

Сертифікати для підтвердження компенсації невдовзі надійдуть у застосунок "Дія". Після підтвердження протягом 20 днів кошти перерахують на рахунок навчального закладу, який поверне студенту чи його родині раніше сплачені гроші за контракт.

Компенсація діє незалежно від форми власності вишу чи коледжу (державні, комунальні, приватні) за умови, що заклад має ліцензію та підписав договір з Міністерством у справах ветеранів України.

Право на підтримку мають діти учасників бойових дій, полонених, зниклих безвісти, члени сімей загиблих військових, ветеранів з інвалідністю, а також постраждалих учасників Революції гідності.

Ініціатива реалізується в межах експериментального порядку, затвердженого урядом у березні 2025 року. Сертифікати видають за минулий навчальний рік, а ті, хто вступив цього року, зможуть отримати компенсацію в листопаді 2025-го.

Перші 1000 сертифікатів вже надійшли цьогорічним випускникам бакалаврату та магістратури.