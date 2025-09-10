Состояние конкурента Маска за звание богатейшего человека мира выросло на $70 млрд за день

Фото: Ларри Эллисон / EPA / AARON SCHWARTZ / POOL

Американский бизнесмен и соучредитель и глава одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон приблизился к Илона Маска в борьбе за звание самого богатого человека мира. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Эллисона за день выросло на $70 млрд после того, как корпорация Oracle опубликовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания аналитиков.

Таким образом, состояние Эллисона достигло $364 млрд. Если эта сумма останется на счету бизнесмена после начала торгов в среду, 10 сентября, это будет самый большой однодневный рост, зафиксированный индексом миллиардеров Bloomberg.

В то же время Маск, который возглавляет рейтинг самых богатых людей мира, имеет состояние в $384 млрд, то есть менее чем на $20 млрд больше, чем Эллисон.

Маск удерживает первое место в списке самых богатых более 300 дней подряд. Он впервые возглавил рейтинг в 2021 году, впоследствии уступал Джеффу Безосу и Бернару Арно, но в прошлом году вернул себе лидерство.

По состоянию на апрель 2025 года, в рейтинге миллиардеров Forbes Эллисон занимал четвертое место с состоянием в $192 млрд.

Акции Oracle уже выросли на 45% с начала года, а после публикации квартального отчета подорожали еще на 26% во внебиржевой торговле. Это самый большой однодневный скачок стоимости акций компании с 1999 года.