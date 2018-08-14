Во втором квартале экономика Украины ускорила рост

Рост ВВП Украины в апреле-июне 2018 года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В квартальном выражении (по сравнению с первым кварталом этого года) экономика Украины выросла на 0,9%, отмечает Государственная служба статистики.
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Госстат напоминает, что в первом квартале экономика Украины увеличилась на 3,1% в годовом выражении был ниже.
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