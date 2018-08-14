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14.08.2018, 18:50

Во втором квартале экономика Украины ускорила рост

Во втором квартале экономика Украины ускорила рост

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП Украины во втором квартале вырос на 3,6%

Рост ВВП Украины в апреле-июне 2018 года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В квартальном выражении (по сравнению с первым кварталом этого года) экономика Украины выросла на 0,9%, отмечает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Госстат напоминает, что в первом квартале экономика Украины увеличилась на 3,1% в годовом выражении был ниже.

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Теги: ВВП
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