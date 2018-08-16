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"Угрозами не подружиться": реакция Молдовы на учения России в ПМР
16.08.2018, 10:35

Всемирный банк готовит новую кредитную гарантию для Украины

Всемирный банк готовит новую кредитную гарантию для Украины

Если власти договорятся с МВФ по поводу пересмотра программы расширенного финансирования, Всемирный банк выдаст Украине новую кредитную гарантию

Всемирный банк (ВБ) по просьбе правительства Украины готовит гарантийную операцию на $650 млн в поддержку основных реформ для экономического роста Украины, фискальной устойчивости и оптимизации госуправления. Об этом ВБ сообщает на официальном сайте.

"После завершения подготовки и утверждения новой операции Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму $650 млн”, - гласит сообщение.

ВБ уточняет, что эта кредитная гарантия поможет занять около $800 млн на внешних рынках.

Для того, чтобы гарантийная операция успешно завершилась, нужно вступление в силу законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (N8331д) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования" (N6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Еще одно необходимое условие - соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования EFF.

Напомним, программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 до 19 сентября.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

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Теги: ВБ
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