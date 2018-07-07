Яресько: Дефицит бюджета Украины не вписывается в программу МВФ

Дефицит украинского бюджета выходит за пределы меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, отметила экс-министр финансов

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Дефицит бюджета превышает граничные показатели, установленные в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Об этом на форуме Ukrainian ID заявила экс-министр финансов Наталья Яресько, передает корреспондент LIGA.net.

"Выглядит, что дефицит бюджета выходит за пределы программы. Это нужно или объяснить, или устранить", - сказала экс-министр.

Также она отметила, что Верховная Рада должна уже на следующей неделе внести правки в закон об Анткоррупционном суде. Еще один принципиальный вопрос для сотрудничества с Фондом - тарифы на газ для населения.

"Возобновление сотрудничества с Фондом - ключевое условие сохранения финансовой стабильности Украины в следующем году", - добавила Яресько.