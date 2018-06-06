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06.06.2018, 14:31

Задержаны мошенники, из-за которых страдали клиенты ПриватБанка

Задержаны мошенники, из-за которых страдали клиенты ПриватБанка

В Киеве киберполиция задержала мошенников. Уголовное дело было открыто по просьбе ПриватБанка

5 июня в рамках уголовного дела о преступлениях в сфере платежных систем, сотрудники киберполиции провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых в мошенничестве на территории Киева. Уголовное дело было открыто по просьбе ПриватБанка, сообщает пресс-служба финучреждения.

"По итогам обысков изъято большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, а также приборы для изготовления поддельных банковских карт", - говорится в сообщении.

Также полиция изъяла более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, включая "белый пластик", куда, как предполагается, преступники записывали скомпрометированную банковскую информацию, компьютерную технику и деньги.

Отмечается, что сейчас правоохранителями принимаются меры по подготовке ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам и объявлению подозрений в совершении ими тяжких преступлений.

Фото - ПриватБанк

Фото - ПриватБанк

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Теги: обыски, ПриватБанк, мошенники, киберполиция
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