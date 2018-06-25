Земельные торги будут проходить на платформе ProZorro - МЭРТ

Минэкономразвития сообщило, что электронные земельные торги будут происходить на платформе ProZorro.Продажи

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Электронные земельные торги, пилотный проект по запуску которых реализует правительство, будут происходить, в частности, на платформе ProZorro.Продажи. Соответствующие изменения в постановление N688 Кабинет Министров принял на заседании 20 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Предусмотрено, что Госгеокадастр, как организатор торгов, сможет использовать внешние электронные площадки для реализации прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Сейчас происходит настройка торговых процедур в соответствии с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов. "За последние пять лет количество земельных участков, права на аренду которых были реализованы путем аукциона, выросла в 31 раз», - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

С момента своего запуска, сообщили в МЭРТ, система обеспечила прозрачную продажу активов уже на 9 млрд гривен. Каждый второй аукцион по аренде имущества в ProZorro.Продажи проходит с ростом цены на 80%.

В 2017 году на земельных торгах было реализовано 1,84 тыс. прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118,7 млн грн.

Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние пять лет увеличилась более чем на 10 п.п. и по итогам 2017 года составила 14,73%. За первые шесть месяцев 2018 года этот показатель вырос до 18,75%.