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20.07.2018, 09:55

Налог на Роналду. Сколько заплатит Ювентус за его 1 сутки в клубе

Ярослав Ковтун

С приходом Криштиану Роналду вырастут не только доходы, но и налоги, которые будет платить его новый клуб

Экс-футболист мадридского Реала Криштиану Роналду перешел в туринский Ювентус за $140 млн. Всего за 24 часа с момента официального перехода его новый клуб продал футболок с седьмым номером на $60 миллионов, по сути окупив трансфер почти в половину (от сумы $140 миллионов трансфера португальца). Действительно ли все ли так просто и эта сумма уйдет в бюджет итальянского клуба, чтобы покрыть расходы на покупку игрока? Не все так просто. Давайте рассмотрим налоговый аспект трансфера, а также налогообложение продажи его «именных» товаров.

Где-где, а в Италии довольно высокие налоги. Корпоративный налог на прибыль предприятий - 24% от прибыли (налоговым периодом считается 1 календарный год). Также не стоит забывать о региональном налоге на производственную деятельность в 3,9%, по состоянию на 2018 год. Сумма трансфера, которую заплатил Ювентус Реалу, будет подпадать под налогообложение фискальных органов Испании.

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Итак, что мы имеем: операции с продажи товаров (футболок) на сумму $60 млн, где налоговым агентом является футбольный клуб «Ювентус» (а также компания «Adidas», но мы анализируем пока лишь налогообложение футбольного клуба). Эти операции облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) - 22%.

Налогоплательщики Италии обязуются подтверждать налоговую декларацию с НДС в электронной форме до конца апреля следующего года. Также они обязуются поквартально отчитываться за суммы в инвойсах и чеках в налоговые органы Италии, в соответствующий налоговый период. Поэтому даже если Ювентус получил 60 миллионов, это не значит, что они сразу же пойдут в клубную казну.

Одного НДС придется заплатить 13,2 млн евро. И это только за первые 24 часа. Клубный доход будет расти и к концу квартала/года платить такие налоги будет очень больно.

К слову, Роналду не только любимчик женского пола и футбольных фанатов, его еще очень любят налоговые органы Испании. Иск от испанской прокуратуры к португальскому футболисту, поданный в июне 2017 года, основывается на отчете испанского Государственного налогового агентства.

Отчет назвал "фальсификацией" передачу неимущественных прав (права на бренд) компании Tollin Associates LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, единственным акционером которой был Роналду. Tollin Associates LTD в свою очередь передала право на распоряжение неимущественными правами футболиста другой компании - Multisports & Image Management LTD, зарегистрированной в Ирландии. Multisports & Image Management LTD, по согласованию с Tollin Associates LTD, занималась вопросами имиджа исключительно одиного футболиста.

По мнению прокуратуры, передача прав другой компании «была абсолютно не нужна», ее целью было «сокрытие доходов». Общая сумма претензий - 14,7 млн евро за 4 года (1,39 млн евро в 2011 году; 1,66 млн евро в 2012-м; 3,2 млн евро в 2013-м, и 8,5 млн в 2014-м).

Ни прокуратуру, ни государственного адвоката не устроили ответы защиты Роналду, поскольку «он не предложил конкретных объяснений по поводу налоговых операций, которые привели к началу расследования». Как результат, футболист заплатил около 15 млн евро в государственный бюджет Испании.

Получается, вместе с футбольным талантом, обладателем Золотых мячей, лучшим бомбардиром испанской Примеры, Португалии, итальянскому клубу добавились еще и налоговая головная боль. Чтобы не иметь проблем, важно знать свои права, заглядывать в налоговые кодексы и правильно декларировать свои доходы.

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Теги: НДС, Реал, криштиану роналду, Ювентус
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