18.07.2018, 08:00 Валюта уходит: что ждет Украину без МВФ Евгения Ахтырко

аналитик компании Concorde Capital

Валютные резервы Украины сокращаются. Пережить без 2019 год потерь будет сложно

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В июне золотовалютные резервы Украины сократились почти на $0,2 млн (ИЛИ МЛРД?), снизившись до $18 млрд. Выплаты по долгам, номинированным в иностранной валюте, в июне были сравнительно высокими – $724 млн.

Основная часть этой суммы – $552,5 млн - выплаты по погашению и обслуживанию ОВГЗ, номинированных в валюте. Эти потери правительство восполнило, разместив в течение месяца новые валютные ОВГЗ на общую сумму в эквиваленте $539,4 млн.

Продолжат ли дальше падать резервы и где Украине брать валюту для будущих погашений госдолга?

Валюты мало

Вторым возможным источником пополнения валютных резервов в июне могла бы стть покупка валюты НБУ на межбанковском рынке. Однако результаты чистого выкупа валюты регулятором оказалась очень низкими – $24 млн, по сравнению со $181 млн в мае и $303 млн в апреле.

Снижение объемов выкупа валюты центробанком подтверждает, что ситуация на валютном рынке усложнилась. Регулятор указал, что в июне его возможности выкупать излишек валюты на межбанке с целью пополнения валютных резервов без давления на обменный курс были ограничены ввиду определенного ухудшения внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта, а также спада интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам.

Сезонная ревальвация национальной валюты, которая началась в конце января, в этом году была стремительной, но практически остановилась в мае, и вот уже третий месяц подряд курс гривни к доллару находится в «боковом тренде» (ситуация на валютном рынке, при которой невозможно определить явное направление движения цен, - Ред.).

Следует учесть, что во втором полугодии ожидается традиционное увеличение дефицита платежного баланса, что только усилит отток валюты. Скорее всего, в конце августа – начале сентября начнется всеми ожидаемый рост курса. Это означает, что НБУ в дальнейшем не сможет позволить себе большие покупки валюты на межбанке, иначе это будет нести угрозу стабильности курса.

Рассчитывать на значительные поступления от продажи валютных ОВГЗ во втором полугодии также не стоит. Помимо того, что у участников рынка просто будет меньше средств для их покупки, дополнительным препятствием станет то, что Минфин старается удлинять срочность размещаемых валютных бумаг, чтобы по максимуму избежать увеличения валютных выплат в следующем году. Более длинные бумаги менее предпочтительны для участников рынка, поскольку чем дальше срок погашения, тем больше риски.

МВФ пока без альтернатив

Принято считать, что золотовалютные резервы находятся на безопасном уровне, если их размер превышает эквивалент трех месяцев импорта страны. Те $18 млрд, которые у нас есть в резерве сейчас, составляют 3,2 месяца импорта. В принципе, снижение резервов ниже трех месяцев (примерно $17,5 млрд) катастрофой не станет. Однако продолжительное снижение резервов сигнализирует о том, что отток валюты из страны превышает приток, и для поддержки обменного курса правительство вынуждено использовать резервные средства, потому что не может найти другие источники финансирования дефицита валюты.

Основной риск падения золотовалютных резервов ниже «безопасного уровня» – это снижение кредитного рейтинга Украины, что фактически сделает невозможным рыночные размещения долговых инструментов правительством. Для участников рынка уменьшение резервов означает вероятность усиления девальвации. В результате спрос на валюту возрастает, а девальвационное давление усилится.

В этой связи получение в этом году очередного транша кредита МВФ в ожидаемом объеме до $1,9 млрд критично для поддержания международных валютных резервов на уровне, превышающем три месяца импорта. Это финансирование также открывает дорогу получению кредитов от ЕС и Всемирного банка в общем размере еще около $1,4 млрд.

Эти поступления нужны для поддержки резервов на приемлемом уровне до конца 2018 года. Но этого недостаточно, Украина должна наращивать резервы, чтобы справиться с высокими выплатами по внешнему долгу в следующем году – около $6 млрд. На какие-либо значительные внешние заимствования в 2019-м рассчитывать не приходится ввиду запланированных на этот год президентских и парламентских выборов.

На прошлой неделе Министерство экономического развития и торговли представило довольно оптимистичный макроэкономический прогноз, предусматривающий девальвацию гривни не более 3,2% в год, или до 30,7 грн/$ к концу 2021 года. По итогам 2018-го министерство ожидает снижение курса до 28,1-28,5 грн/$.

Этот прогноз вряд ли осуществится, если в ближайшие две недели правительство не сможет принять решение по поводу повышения тарифов на газ для населения. На данный момент это ключевое условие для получения нового транша кредита МВФ.

Евгения Ахтырко,

аналитик компании Concorde Capital