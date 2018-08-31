Налог на выведенный капитал: между Порошенко и Гройсманом

Парламент рассмотрит замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал на первой пленарной неделе. Кто против?

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Депутаты готовятся к голосованию за закон о налоге на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль.

Законопроект включат в повестку девятой сессии парламента уже на первой пленарной неделе – с 3 по 7 сентября, само голосование может состояться 19 сентября, заявила глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Несмотря на то, что законопроект внес Петр Порошенко, а Министерство финансов уже готовит параллельно два проекта бюджета-2019 (один – на базе НнВК), депутаты могут не поддержать его.

"За" выступают представители фракций Блок Петра Порошенко и Самопоміч, частично – Свобода и Оппозиционный блок, отмечает Южанина. Против – Радикальная партия Ляшко, часть свободовцев и ряд мажоритарщиков. Батькивщинка предлагает рассмотреть вопрос после выборов, Народный фронт пока не определился с официальной позицией, добавляет она.

По словам собеседника LIGA.net в НФ, его члены скорее настроены скептически из-за потенциальных потерь бюджета накануне выборов, но итоговая позиция депутатов Нарфронта будет зависеть от решения главы фракции.

Ключевой вопрос: как компенсировать недопоступления в бюджет. По предварительным расчетам, речь идет о 38-45 млрд грн или около 1% ВВП следующего года. Отдельные депутаты во главе с Южаниной и представители бизнеса считают, что для этого не придется существенно сокращать госрасходы.

Против нового налога выступает Государственная фискальная служба и некоторые крупные компании, говорят собеседники в бизнес-среде. Также в целесообразности реформы предстоит убедить миссию МВФ.

Два бюджета

10 сентября парламентский комитет Рады проведет закрытую встречу с представителями Фонда, рассказала Южанина во время дискуссии с представителями Спілки українських підприємців, которая состоялась 30 сентярбя. Перед этим с миссией встретится руководство Минфина, добавила она.

"У Маркаровой (и.о. министра финансов Оксана Маркарова. - Ред.) есть задание – донести до МВФ аргументацию в пользу НнВК", – отметила Южанина.

Сейчас Министерство финансов готовит два варианта бюджета на 2019 год: на базе налога на прибыль и на основе НнВК, говорит депутат от Самопомочі Татьяна Острикова. "Это значит, что Минфин уже определил для себя бюджетные компенсаторы", - отмечает она.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Налог на выведенный капитал предусматривает, что базой налогообложения выступает не вся прибыль компаний, а только та ее часть, которую собственники бизнеса получают как физлица - в виде дивидендов или других платежей. Базовая ставка нового налога – 15%. Сейчас украинские предприятия отдают государству 18% от прибыли. Украина может стать пятой страной в мире, которая практикует такой режим налогообложения. Ранее подобные модели внедряли Эстония, Грузия, Латвия и Гонконг.

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К какому именно консенсусу пришли чиновники – неизвестно. Члены рабочей группы при министерстве, которая занимается вопросами компенсаторов НнВК, дали обязательство не разглашать детали обсуждения, рассказал управляющий партнер WTS Consultig и член рабгруппы Александр Шемяткин.

"То, что Минфин разрабатывает два бюджета, – это логично, они обязаны подать проект бюджета до 15 сентября, – пояснет исполнительный директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. – Пока закон говорит, что у нас есть налог на прибыль, но если НнВК все же примут, министерству придется оперативно представить обновленный бюджет с пересмотреными показателями".

Если депутаты одобрят закон о НнВК после голосования за бюджет (в прошлом году Рада получила проект бюджета 15 сентября, первое чтение прошло 14 ноября, второе – 7 декабря), им придется повторить бюджетное рассмотрение еще раз, говорит Глазкова.

Спор за расходы

Минфину будет непросто достичь взаимопонимания с депутатами о сокращении расходов. "Даже сейчас идет борьба за каждую копейку бюджетных расходов, отказаться от чего-то в бюджете следующего года будет трудно", – говорит Южанина.

По информации члена рабочей группы по НнВК Валерия Пекара, Минфин и Налоговый комитет Рады действительно определились с бюджетными компенсаторами. "Они понимают, что именно нужно урезать. Сейчас Минфин работает главным образом над тем, чтобы убедить в такой необходимости и людей, которые стоят за этими расходами", - говорит Пекар.

Минфин и члены рабочей группы НнВК рассчитали два сценария недопоступлений в бюджет. В первом случае речь идет о 45 млрд грн, во втором - 38 млрд грн. Но обе цифры могут быть пересмотрены в сторону уменьшения, отмечает Шемяткин из WTS Consulting. Также они не учитывают положительный экономический эффект от введения налогов, добавляет он.

"Сэкономленные на налоге на прибыль деньги бизнес направит на увеличение зарплат и инвестиции, – считает Шемяткин. – Как минимум, 10 млрд грн вернется в бюджет в виде "трудовых налогов" – НДФЛ и ЕСВ, а также НДС".

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НнВК не потребует сокращения расходов, поскольку для компенсации негативного эффекта достаточно ограничить темпы их увеличения, считает аналитик госфинансов Даниил Монин, который также участвовал во вчерашней дискуссии. Украина уже имеет опыт значительного сокращения бюджетных расходов: в 2016 году был реформирован Единый социальный взнос с одномоментным снижением ставки с 34,7 до 22%, напоминает он.

"Тогда потери бюджета составили 3,5% ВВП и мы вполне нормально это пережили. Влияние НнВК – 1% или меньше, – отмечает Монин. – Поэтому здесь в первую очередь нужна политическая воля, компенсаторы – во вторую".

В 2016 году действительно был удачный момент для налоговых реформ из-за так называемого "инфляционного хвоста" – тогда же нужно было вводить и НнВК, считает Острикова. После того как рост цен в 2015 году ускорился до 43,3%, бюджет дополнительно получил 100 млрд грн "инфляционных доходов", уточняет Южанина.

"Сейчас ввести НнВК будет объективно сложнее, – говорит Острикова. – Впереди год двойных выборов и крупных выплат по госдолгу".

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Похожего мнения придерживается и собсеседник LIGA.net из фракции Народного фронта. "Стратегически НнВК - это правильный шаг, но тактически сейчас не лучшее время, - говорит он. - Вряд ли вы найдете много депутатов, которые захотят перед выборами своими руками создавать дыру в бюджете".

Слово кредитора

Минфину непросто рассчитать точное влияние НнВК на бюджет, поскольку ГФС не поддерживает эту идею, отмечает Южанина. По информации собеседника LIGA.net в депутатском корпусе, Госфискальная служба не участвует в разработке Минфином второй редакции бюджета, основанной на новом налоге. От мнения налоговой во многом будет зависеть и позиция премьера Владимира Гройсмана, считает источник. Считается, что и.о. главы ГФС Мирослав Продан - креатура нынешнего премьера.

"От них зависит многое – налоговая должна оперативно предоставлять Минфину информацию о разных видах налоговых поступлений, на основании этих данных происходит расчет потенциальных потерь бюджета – рассказывает собеседник. – ГФС заинтересована в максимальном наполнении бюджета, поэтому они могут завышать некоторые показатели, а значит и масштабы возможного влияния НнВК".

Еще одна проблема, связанная с позицией фискалов – бизнес опасается, что после НнВК ГФС увеличит давление по линии других налогов, рассказал LIGA.net собеседник в одной из бизнес-ассоциаций.

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"НнВК поддерживает практически весь бизнес за исключением некоторых крупных западных компаний, которые сидят здесь в официальных убытках, а деньги выводят другими путями, – говорит собеседник. – Еще одна группа противников – табачники. Они боятся, что после НнВК им сильно поднимут акцизы".

Расчеты потенциальных потерь бюджета могут сыграть решающую роль в переговорах с МВФ, который до сих пор скептически относился к идее НнВК в Украине, отмечает Южанина. По ее информации, представители Фонда накануне визита миссии в Киев смягчили свою позицию.

"Нам нужно адекватно оценить потери бюджета, потому что компенсировать 45 млрд грн недопоступлений будет очень сложно, – говорит Южанина. – Убедить МВФ сейчас – самое главное для нас. Мы не можем не учитывать мнение нашего главного кредитора".

Сергей Шевчук