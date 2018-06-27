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Трехсторонняя группа согласовала перемирие в Донбассе с 1 июля
27.06.2018, 19:02

Евросоюз ужесточает правила перевозки наличных

Евросоюз ужесточает правила перевозки наличных

Наличные, украшения и изделия суммой более €10 тыс придется декларировать

Для борьбы с финансированием терроризма и схемами отмывания денег Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал  регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля» - указано в сообщении.

К слову, лимит на наличные средства суммой более €10 тыс действуют с 2007 года, но теперь к ним приравнены золотые украшения, изделия и платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках. Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации.

Прежде, чем новые правила вступят в силу, они должны быть утверждены Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

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Теги: таможня, евросоюз
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