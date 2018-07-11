Google Pay запустил переводы денег между своими пользователями

Google Pay и Google Pay Send объедили

Реклама Реклама

Компания Google Pay обновила платёжный сервис Google Pay, позволив внутрисистемные переводы денег пользователеми.

Об этом сообщает Google.

Так, функциональность приложений Google Pay и Google Pay Send объединена. Теперь появилась возможность отправки и запроса денег между пользователями сервиса. Правда, пока эта функция действует только для жителей США. Также можно поделить счёт на несколько человек, поддерживается до пяти участников.

Среди других новшеств — сохранение посадочных талонов, билетов на концерты, карт лояльности, подарочных карт, и так далее.

Управлять информацией о платежах можно как через приложение, так и через веб-интерфейс. Вся информация синхронизируется через Google Account.