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11.07.2018, 16:16

Google Pay запустил переводы денег между своими пользователями

Google Pay запустил переводы денег между своими пользователями

Google Pay и Google Pay Send объедили

Компания Google Pay обновила платёжный сервис Google Pay, позволив внутрисистемные переводы денег пользователеми. 

Об этом сообщает Google.

Так, функциональность приложений Google Pay и Google Pay Send объединена. Теперь появилась возможность отправки и запроса денег между пользователями сервиса. Правда, пока эта функция действует только для жителей США. Также можно поделить счёт на несколько человек, поддерживается до пяти участников.

Среди других новшеств — сохранение посадочных талонов, билетов на концерты, карт лояльности, подарочных карт, и так далее.

Управлять информацией о платежах можно как через приложение, так и через веб-интерфейс. Вся информация синхронизируется через Google Account.

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Теги: денежные переводы, Google Pay
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