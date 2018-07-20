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20.07.2018, 11:55

Минфин хочет усилить контроль над деньгами богатых украинцев

Минфин хочет усилить контроль над деньгами богатых украинцев

Министерство финансов разработал законопроект, который вводит усиленный контроль над средствами состоятельных украинцев

С 1 января 2019 года богатые украинцы могут оказаться под усиленным контролем налоговиков. Такой проект закона накануне разработал Минфин, пишет ЭП.

В понимании Минфина налогоплательщик с высокими доходами - это тот, кто соответствует одному из следующих критериев:
плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика;
плательщик напрямую или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более €1 млн в год, предшествующий отчетному;
плательщик получает годовой доход в размере более 50 млн грн.

Если налогоплательщик имеет статус лица с большими доходами, это будет отображаться в государственном реестре.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа - 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.
Налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан - в течение 3650 дней (10 лет) со дня подачи декларации.

Минфин, скорее всего, будет дорабатывать законопроект как минимум до сентября. Перспективы его принятия ЭП называет нечеткими.

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Теги: декларация, Минфин, налогообложение, ГФС
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