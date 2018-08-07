Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Суд подтвердил восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС
07.08.2018, 17:20

Вадим Рабинович проиграл суд Сергею Левочкину

Вадим Рабинович проиграл суд Сергею Левочкину

Французский суд удовлетворил иск компаний Левочкиных против депутата Вадима Рабиновича

Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Левочкиных против депутата Вадима Рабиновича. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Французский суд постановил взыскать с Рабиновича как с проигравшей стороны судебные и прочие затраты на сумму более €500 тысяч

В решении суда, имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Таким образом, суд указал, что Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

Представлявший интересы Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет заявил: "Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия".

По словам адвоката, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тысяч", - сказал Шефет.

Рабинович в феврале 2018 года заявил, что решением суда Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам Рабиновича, за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции он заплатил €400 тыс. личных средств.

Согласно декларации Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.

Читайте также

Охота на доход. Как ГФС будет бороться с богатыми уклонистами 01.08.2018Новый закон о валюте: уместно ли праздновать победу? 05.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: вадим рабинович, Сергей Левочкин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 