Вадим Рабинович проиграл суд Сергею Левочкину

Французский суд удовлетворил иск компаний Левочкиных против депутата Вадима Рабиновича

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Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Левочкиных против депутата Вадима Рабиновича. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Французский суд постановил взыскать с Рабиновича как с проигравшей стороны судебные и прочие затраты на сумму более €500 тысяч

В решении суда, имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Таким образом, суд указал, что Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям €9 тыс. Кроме того, он потеряет около €400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

Представлявший интересы Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет заявил: "Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия".

По словам адвоката, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около €400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят €500 тысяч", - сказал Шефет.

Рабинович в феврале 2018 года заявил, что решением суда Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам Рабиновича, за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции он заплатил €400 тыс. личных средств.

Согласно декларации Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.