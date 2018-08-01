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01.08.2018, 20:00

Охота на доход. Как ГФС будет бороться с богатыми уклонистами

Анастасия Нгуен
Анастасия Нгуен
Юрист ЮФ Юрлайн

Фискалы смогут доначислять налоги физлицу в течение 10 лет, если посчитают его доходы высокими

Уже в 2019 году физлиц могут обязать ежегодно декларировать свои доходы. Речь пока иет только о гражданах с высоким уровнем дохода. Два законопроекта на эту тему уже находятся на рассмотрении в профильных комитетах парламента.

Оба документа разработаны Минфином с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов среди обеспеченных плательщиков.

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Что это значит и кому в итоге придется декларировать свои доходы?

Кого признают лицом с высокими доходами

Депутаты взяли в работу оба законопроекта 19 июля. Речь идет о следующих документах:

1) проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно критериев определения лиц с высокими доходами";

2) проект закона Украины "О внесении изменения в статью 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности "относительно критериев определения лиц с высокими доходами".

Если их примут, лицом с высокими доходами будет считаться физлицо-резидент, которое соответствует одному из следующих критериев:

а) является конечным бенефициаром (контролером) крупного налогоплательщика;

б) прямо или косвенно владеет 10 и более процентами в уставном капитале или правами голоса приобретенных акций (долей) юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства с доходом за предыдущий отчетный год в 10 и более млн евро;

в) общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий отчетный год превышает 50 млн гривен.

Первая редакция подобных изменений в Налоговый кодекс появилась в конце 2017 года, в апреле 2018-го был обнародован доработанный законопроект.

Государственная регуляторная служба Украины негативно высказалась в адрес первой версии законопроекта, отметив, что расширение полномочий органов ГФС, в том числе право запрашивать банковскую информацию в отношении всех без исключения налогоплательщиков, несоразмерно заявленной цели учета физических лиц с высокими доходами, а также ликвидирует один из главных институтов в сфере банковского права – сохранение банковской тайны.

В итоге, эти полномочия из текущей версии проекта закона были исключены. Тем не менее, изменения предусматривают правки в пункт 4 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", устанавливая право налоговых органов по письменному требованию получать информацию об остатке средств на счетах конкретного физического лица с высокими доходами на конкретную дату, а также по операциям списания и/или зачисления на его счета за конкретный промежуток времени.

В целом это соответствует мировой тенденции по расширению прав доступа контролирующих органов к финансовым операциям граждан любых стран. На данный момент налоговые органы имеют доступ только к сведениям о наличии или отсутствии банковских счетов, а к сведениям об обороте средств – только по решению суда.

Процедуры и жесткие штрафы

С другой стороны, из законопроекта не очевидно, каким образом налогоплательщик впервые попадает в категорию лиц с высокими доходами. Происходит ли это автоматически или по заявлению налогоплательщика? Предусмотрена ли процедура утраты такого статуса?

В законопроектах отмечается лишь, что в Госреестр физлиц-плательщиков налогов вносятся сведения об отнесении физического лица к данной категории или сведения об исключении из данной категории. Но сам механизм это процедуры четко не определен.

Учитывая сложности электронного декларирования чиновниками, которые касались определения того, относятся ли конкретные лица к категории, обязанной декларировать, можно прогнозировать, что критерии и механизмы в отношении лиц с высокими доходами также окажутся недостаточно четкими.

Исходя из существующей презумпции того, что налогоплательщик обязан стать на учет и сообщать обо всех объектах налогообложения (пункт 63.3 статьи 63 Налогового кодекса Украины), полагаем, что лицо должно будет самостоятельно определить свой статус путем подачи декларации об имущественном положении и доходах.

Отдельно отметим большой срок допустимой проверки и строгость санкции. Если стандартный срок, в течение которого может быть проведена проверка налогоплательщика, составляет 3 года, а при трансфертном ценообразовании – 7 лет, то в данном случае предлагается закрепить в Налоговом кодексе право контролирующего органа провести проверку и самостоятельно определить сумму задолженности в течение 10 лет (3650 дней со дня граничного срока подачи декларации).

Кроме того, законопроект предусматривает штраф за несвоевременное предоставление годовой налоговой декларации в размере 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

В погоне за мировыми практиками

Изменения относительно лиц с высокими доходами прямо связаны с выполнением Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, утвержденной Распоряжением КМУ в мае 2017 года.

Урегулирование налогообложения лиц с высокими доходами должно позволить активнее сотрудничать в рамках инициативы ОЭСР по реализации плана по противодействию размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения, известного как BEPS. Частью данного плана также является автоматический обмен фискальной информацией между Украиной и другими государствами.

24 июля 2018 года, Украина также присоединилась к Многосторонней конвенции о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, для противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли (Многосторонняя конвенция MLI). Этот документ после ратификации позволит одновременно внести изменения во все или в отдельные действующие конвенции об избежании двойного налогообложения.

Однако, установление дополнительных требований относительно лиц с высокими доходами не входит в перечень обязательных шагов плана BEPS, а соответствие данных законопроектов базовым принципам защиты налогоплательщика от неопределенности законодательных требований вызывает сомнение.

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Теги: налоги, ГФС, декларирование
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