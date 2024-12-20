Налоговый режим мешает развитию трети бизнеса в Украине — опрос ЕБА

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Более трети украинского бизнеса – 36% – считают, что текущий налоговый режим в Украине препятствует их развитию и привлечению инвестиций. Об этом свидетельствуют результаты ежегодно исследования Европейской Бизнес Ассоциации "Налоговый индекс".

Большая часть компаний – 59% – оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный, 5% – таким, что способствовал развитию их бизнеса.

В целом интегральная оценка "Налогового индекса" снизилась до 2,64 балла с 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. В 2023 году показатель индекса составлял 2,85 балла. Только однажды – в 2021 году — оценка системы налогообложения достигала нейтрального показателя, отмечают в ЕБА.

Самую низкую оценку среди факторов, влияющих на расчет индекса, как и в прошлом году получило качество налогового законодательства. Половина респондентов (52%) считают его удовлетворительным. С 39% до 43% выросла доля тех, кто считает налоговое законодательство некачественным, с 9% до 5% сократилась доля тех, кто считает его качественным. Наибольшее негативное влияние на качество законодательства оказывают постоянные изменения, противоречия, неоднозначные положения и его сложность.

Процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности считают обременительной 44% респондентов. Оценивают эту процедуру удовлетворительно – 41% и только 15% считают ее легкой (17% в 2023 году). Больше всего респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для адаптации к ним, а также их непонятность.

Оценка качества налогового обслуживания также снизилась. Только 20% удовлетворены качеством налогового обслуживания (31% в 2023 году), 37% недовольны (21% в 2023 году). Еще 43% оценивают качество налогового обслуживания удовлетворительно.

Участники опроса сообщили об увеличении фискального давления на бизнес по сравнению с прошлым годом. Из компонентов индекса именно оценка фискального давления показала наибольшее падение с 3,07 до 2,7 балла. Только 7% респондентов не почувствовали никаких проявлений давления по отношению к своей компании в 2024 году, 14% – почти не почувствовали. В то же время 41% сообщают об ощутимом фискальном давлении, 38% – об умеренном.

Справка Исследование "Налоговый индекс" Европейской Бизнес Ассоциации проводится с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонент: качество налогового законодательства, обременительность/легкость администрирования налогов, фискальное давление, качество налогового обслуживания. В текущей волне опроса приняли участие 81 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации. Опрос проводился с 25 ноября по 11 декабря. Исследование "Налоговый индекс" Европейской Бизнес Ассоциации проводится с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонент: качество налогового законодательства, обременительность/легкость администрирования налогов, фискальное давление, качество налогового обслуживания. В текущей волне опроса приняли участие 81 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации. Опрос проводился с 25 ноября по 11 декабря.