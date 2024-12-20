Налоговая опубликовала список "клуба белого бизнеса". Кто вошел

В списке 8255 компаний. Для них будут действовать особые процедуры налогового администрирования

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Государственная налоговая служба обнародовала анонсированный ранее список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Компании, включенные в список, по состоянию на 1 декабря 2024 года уплатили 257,1 млрд грн налогов в сводный бюджет, или 16,6% от общего объема налоговых платежей.

В списке 8255 налогоплательщиков, из них:

4488 юридических лиц на общей системе налогообложения

2359 юридических лиц – плательщиков единого налога III группы

1088 юридических лиц – плательщиков единого налога IV группы

169 резидентов Дія.City

151 физическое лицо-предприниматель.

Для этих компаний и ФОП будут действовать особые процедуры налогового администрирования. Это — мораторий на проведение подавляющей части документальных внеплановых, плановых и фактических проверок. Сокращение сроков камеральных и документальных проверок по бюджетному возмещению. Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Полный список — тут.

Также каждый участник списка получит личного комплаенс-менеджера, который проинформирует о требованиях законодательства, поможет разработать стратегии выполнения налоговых обязательств и устранения потенциальных рисков нарушения налогового законодательства. При необходимости комплаенс-менеджер предоставит налоговую консультацию.

ГНС создала специальный ресурс – "Территория высокого уровня налогового доверия", на котором размещена вся информация о введенных новациях. Налогоплательщики могут узнать, как попасть в список, каким требованиям следует отвечать, какие можно получить преимущества, проверить собственные показатели, проанализировать показатели отрасли, к которой относится предприятие.

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