Налоговая опубликовала список "клуба белого бизнеса". Кто вошел
Государственная налоговая служба обнародовала анонсированный ранее список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Об этом сообщается на правительственном портале.
Компании, включенные в список, по состоянию на 1 декабря 2024 года уплатили 257,1 млрд грн налогов в сводный бюджет, или 16,6% от общего объема налоговых платежей.
В списке 8255 налогоплательщиков, из них:
- 4488 юридических лиц на общей системе налогообложения
- 2359 юридических лиц – плательщиков единого налога III группы
- 1088 юридических лиц – плательщиков единого налога IV группы
- 169 резидентов Дія.City
- 151 физическое лицо-предприниматель.
Для этих компаний и ФОП будут действовать особые процедуры налогового администрирования. Это — мораторий на проведение подавляющей части документальных внеплановых, плановых и фактических проверок. Сокращение сроков камеральных и документальных проверок по бюджетному возмещению. Сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.
Полный список — тут.
Также каждый участник списка получит личного комплаенс-менеджера, который проинформирует о требованиях законодательства, поможет разработать стратегии выполнения налоговых обязательств и устранения потенциальных рисков нарушения налогового законодательства. При необходимости комплаенс-менеджер предоставит налоговую консультацию.
Читайте также: Борьба с дропами или угроза бизнесу. Зачем усиливаются ограничения карточных переводов.