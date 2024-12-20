Податкова опублікувала список "клубу білого бізнесу". Хто увійшов

У списку 8255 компаній. Для них діятимуть особливі процедури податкового адміністрування

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Державна податкова служба оприлюднила анонсований раніше список платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Компанії, включені до списку, станом на 1 грудня 2024 року сплатили 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6% від загального обсягу податкових платежів.

У списку 8255 платників податків, з них:

4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування

2359 юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи

1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи

169 резидентів Дія.City

151 фізична особа-підприємець.

Для цих підприємств і ФОПів діятимуть спеціальні процедури податкового адміністрування. Це — мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок. Скорочення термінів камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування. Скорочення термінів надання індивідуальних податкових консультацій.

Повний список — тут.

Також кожен учасник списку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який проінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегію виконання податкових зобов'язань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.

ДПС створила спеціальний ресурс – "Територія високого рівня податкової довіри", на якому розміщено всю інформацію про запроваджені новації. Платники податків можуть дізнатися, як увійти до списку, яким вимогам слід відповідати, які можна отримати переваги, перевірити власні показники, проаналізувати показники галузі, до якої належить підприємство.

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