Податкова опублікувала список "клубу білого бізнесу". Хто увійшов
Державна податкова служба оприлюднила анонсований раніше список платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Компанії, включені до списку, станом на 1 грудня 2024 року сплатили 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6% від загального обсягу податкових платежів.
У списку 8255 платників податків, з них:
- 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування
- 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи
- 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи
- 169 резидентів Дія.City
- 151 фізична особа-підприємець.
Для цих підприємств і ФОПів діятимуть спеціальні процедури податкового адміністрування. Це — мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок. Скорочення термінів камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування. Скорочення термінів надання індивідуальних податкових консультацій.
Повний список — тут.
Також кожен учасник списку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який проінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегію виконання податкових зобов'язань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.
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