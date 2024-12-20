Податковий режим заважає розвитку третині бізнесу в Україні — опитування ЄБА

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Понад третина українського бізнесу – 36% – вважають, що поточний податковий режим в Україні перешкоджає їхньому розвитку та залученню інвестицій. Про це свідчать результати щорічного дослідження Європейської Бізнес Асоціації "Податковий індекс".

Більшість компаній – 59% – оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 5% – такий, що сприяє розвитку бізнесу.

Загалом інтегральна оцінка "Податкового індексу" знизилася до 2,64 бала з 5 можливих і продовжує перебувати у негативній площині. У 2023 році показник індексу становив 2,85 бала. Тільки одного разу – у 2021 році – оцінка системи оподаткування досягала нейтрального показника, зазначають у ЄБА.

Найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, як і торік, отримала якість податкового законодавства. Половина респондентів (52%) вважають її задовільною. З 39% до 43% зросла частка тих, хто вважає податкове законодавство неякісним, із 9% до 5% скоротилася частка тих, хто вважає його якісним. Найбільший негативний вплив на якість законодавства мають постійні зміни, розбіжності, неоднозначні положення та його складність.

Процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності вважають обтяжливою 44% респондентів. Оцінюють цю процедуру задовільно – 41% і лише 15% вважають її легкою (17% у 2023 році). Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил і недостатність часу на адаптацію до них, а також їхню незрозумілість.

Оцінка якості податкового обслуговування також знизилася. Лише 20% задоволені якістю податкового обслуговування (31% у 2023 році), 37% незадоволені (21% у 2023 році). Ще 43% оцінюють якість податкового обслуговування задовільно.

Учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску на бізнес, порівняно з минулим роком. З компонентів індексу саме оцінка фіскального тиску показала найбільше падіння з 3,07 до 2,7 бала. Лише 7% респондентів не відчули жодних проявів тиску щодо своєї компанії у 2024 році, 14% – майже не відчули. Водночас 41% повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 38% – про помірний.

Довідка Дослідження "Податковий індекс" Європейської Бізнес Асоціації проводиться з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточній хвилі опитування взяли участь 81 спеціаліст у сфері податків і фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 25 листопада до 11 грудня. Дослідження "Податковий індекс" Європейської Бізнес Асоціації проводиться з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточній хвилі опитування взяли участь 81 спеціаліст у сфері податків і фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 25 листопада до 11 грудня.