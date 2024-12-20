США оказались на грани шатдауна: Палата отклонила предложения республиканцев

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Палата представителей США отклонила проект временной бюджетной резолюции США, предложенный спикером Майком Джонсоном. Законопроект поддержали только 174 конгрессмена, 235 проголосовали против, указывает The Hill.

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Среди голосовавших было 38 конгрессменов-республиканцев.

Законопроект позиционировали как "план Б", после того как из-за критики Дональда Трампа сорвалось голосование за "план А" – законопроект, разработанный с участием конгрессменов-демократов. Предложение республиканцев предполагало продление финансирования правительства до 14 марта и приостановку долгового потолка на два года.

Трамп поддерживал этот законопроект и говорил, что это "очень выгодная сделка для американского народа". В то же время демократы во главе с лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом назвали законопроект "смешным".

Джеффрис считает, что республиканцы поддались на требования миллиардера Илона Маска, чья публичная критика помогла провалить двухпартийный законопроект. Он обвинил "MAGA-экстремистов" из Республиканской партии в несерьезном отношении к нуждам простых американцев и выполнении приказов своих "богатых доноров и кукловодов".

Ситуация критическая, потому что если Конгресс не примет какое-то решение до 23:59 пятницы, федеральное правительство США будет вынуждено приостановить работу – начнется так называемый шатдаун.

Издание указывает, что это голосование стало политическим поражением для Майка Джонсона как спикера и новоизбранного президента Трампа, поддержавшего этот пакет мероприятий.

По данным The Hill, четкого плана действий у республиканцев пока нет.

Сенатор Джон Кеннеди предложил "чистую" временную резолюцию на три недели без повышения долгового потолка. Конгрессмен Томас Масси предложил разделить законопроект на четыре: временную резолюцию о финансировании правительства, помощь при стихийных бедствиях, поддержку фермеров, приостановку долгового потолка.

Сенат также может попытаться проголосовать законопроект, против которого изначально выступил Трамп, чтобы "прижать" Палату представителей.

Конгрессмен Ральф Норман сказал, что на самом деле никакого альтернативного плана нет, потому что "Трамп хочет, чтобы правительство закрылось".