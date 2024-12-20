США опинились на межі шатдауну: Палата відхилила пропозиції республіканців

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Палата представників США відхилила проєкт тимчасової бюджетної резолюції США, запропонований спікером Майком Джонсоном. Законопроєкт підтримали тільки 174 конгресмени, 235 проголосували проти, вказує The Hill.

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Серед тих, хто голосував проти, було 38 конгресменів-республіканців.

Законопроєкт позиціювали як "план Б", після того як через критику Дональда Трампа зірвалося голосування за "план А" – законопроєкт, розроблений за участі конгресменів-демократів. Пропозиція республіканців передбачала продовження фінансування уряду до 14 березня і призупинення боргової стелі на два роки.

Трамп підтримував цей законопроєкт і казав, що це "дуже вигідна угода для американського народу". Водночас демократи на чолі з лідером меншості Хакімом Джеффрісом назвали законопроєкт "смішним".

Джеффріс вважає, що республіканці піддалися на вимоги мільярдера Ілона Маска, чия публічна критика допомогла провалити двопартійний законопроєкт. Він звинуватив "MAGA-екстремістів" з Республіканської партії в несерйозному ставленні до потреб простих американців і виконанні наказів своїх "заможних донорів і ляльководів".

Ситуація є критичною, бо якщо Конгрес не ухвалить якесь рішення до 23:59 п'ятниці, федеральний уряд США буде змушений призупинити роботу – почнеться так званий шатдаун.

Видання вказує, що це голосування стало політичною поразкою для Майка Джонсона як спікера та для новообраного президента Трампа, який підтримав цей пакет заходів.

За даними The Hill, чіткого плану дій у республіканців поки що немає.

Сенатор Джон Кеннеді запропонував "чисту" тимчасову резолюцію на три тижні без підвищення боргової стелі. Конгресмен Томас Массі запропонував розділити законопроєкт на чотири: тимчасову резолюцію про фінансування уряду, допомогу у разі стихійних лих, підтримку фермерів, призупинення боргової стелі.

Сенат також може спробувати проголосувати законопроєкт, проти якого з самого початку виступив Трамп, щоб "притиснути" Палату представників.

Конгресмен Ральф Норман сказав, що насправді жодного альтернативного плану немає, бо "Трамп хоче, щоб уряд закрився".