Трамп із Маском зірвав голосування за тимчасовий бюджет США. Може бути шатдаун

Дональд Трамп (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Новообраний президент США Дональд Трамп, його віцепрезидент Джей Ді Венс і мільярдер Ілон Маск зірвали голосування за тимчасовий бюджет США, яке мало відбутися 18 грудня, пише The Hill.

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Вони виступили проти законопроєкту, який запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон, бо той нібито надає забагато поступок демократам.

Також майбутня адміністрація хоче, щоб парламент одночасно з тимчасовим фінансуванням бюджету підвищив ліміт державного боргу.

Ситуація є терміновою, бо якщо новий закон про фінансування не ухвалять до суботи, робота федерального уряду США може зупинитися (почнеться так званий шатдаун).

Демократи виступають проти пропозицій Трампа – Венса, а лідер меншості Палати представників Хакім Джеффріс звинуватив республіканців у спробі зупинити роботу уряду.

Politico окремо вказує на роль Ілона Маска у цій ситуації.

Мільярдер активно використовував соціальну мережу X (Twitter), щоб налаштувати республіканців проти законопроєкту, зокрема поширюючи численні неправдиві твердження про цей документ.

Наприклад, він писав чи ретвітив про те, що законопроєкт передбачає підвищення зарплати конгресменам на 40% (насправді максимум 3,8%), фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за федеральні кошти (насправді йшлося про передання землі місцевій владі), фінансування лабораторій біологічної зброї (насправді йшлося про лабораторії для дослідження біомедичних загроз).

На роль Маска у кампанії, яка призвела до скасування голосування за двопартійний законопроєкт, вказав і відомий сенатор-демократ Берні Сандерс.

"Демократи та республіканці витратили місяці на переговори з приводу двопартійної угоди для фінансування нашого уряду. Найбагатшій людині на Землі, президенту Ілону Маску, це не подобається. Чи поцілують республіканці перстень?" – написав Сандерс у соцмережі X.

"Мільярдерам не можна дозволяти керувати нашим урядом", – додав він.

Коментар Сандерса з'явився після того, як Маск опублікував дописи із закликом не голосувати за конгресменів, які підтримають законопроєкт.

"Будь-який член Палати чи Сенату, який проголосує за цей обурливий законопроєкт про витрати, заслуговує на те, щоб за нього не проголосували через два роки!" – написав він у середу.