Трамп із Маском зірвав голосування за тимчасовий бюджет США. Може бути шатдаун
Новообраний президент США Дональд Трамп, його віцепрезидент Джей Ді Венс і мільярдер Ілон Маск зірвали голосування за тимчасовий бюджет США, яке мало відбутися 18 грудня, пише The Hill.
Вони виступили проти законопроєкту, який запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон, бо той нібито надає забагато поступок демократам.
Також майбутня адміністрація хоче, щоб парламент одночасно з тимчасовим фінансуванням бюджету підвищив ліміт державного боргу.
Ситуація є терміновою, бо якщо новий закон про фінансування не ухвалять до суботи, робота федерального уряду США може зупинитися (почнеться так званий шатдаун).
Демократи виступають проти пропозицій Трампа – Венса, а лідер меншості Палати представників Хакім Джеффріс звинуватив республіканців у спробі зупинити роботу уряду.
Politico окремо вказує на роль Ілона Маска у цій ситуації.
Мільярдер активно використовував соціальну мережу X (Twitter), щоб налаштувати республіканців проти законопроєкту, зокрема поширюючи численні неправдиві твердження про цей документ.
Наприклад, він писав чи ретвітив про те, що законопроєкт передбачає підвищення зарплати конгресменам на 40% (насправді максимум 3,8%), фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за федеральні кошти (насправді йшлося про передання землі місцевій владі), фінансування лабораторій біологічної зброї (насправді йшлося про лабораторії для дослідження біомедичних загроз).
На роль Маска у кампанії, яка призвела до скасування голосування за двопартійний законопроєкт, вказав і відомий сенатор-демократ Берні Сандерс.
"Демократи та республіканці витратили місяці на переговори з приводу двопартійної угоди для фінансування нашого уряду. Найбагатшій людині на Землі, президенту Ілону Маску, це не подобається. Чи поцілують республіканці перстень?" – написав Сандерс у соцмережі X.
"Мільярдерам не можна дозволяти керувати нашим урядом", – додав він.
Коментар Сандерса з'явився після того, як Маск опублікував дописи із закликом не голосувати за конгресменів, які підтримають законопроєкт.
"Будь-який член Палати чи Сенату, який проголосує за цей обурливий законопроєкт про витрати, заслуговує на те, щоб за нього не проголосували через два роки!" – написав він у середу.
- Шатдаун у США не зупиняє критичні функції уряду, але має значні негативні наслідки, як-от втрата продуктивності та економічні збитки. Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, п’ятитижневий шатдаун у 2018-2019 роках призвів до того, що економіка втратила близько $3 млрд.