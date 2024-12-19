Трамп с Маском сорвал голосование за временный бюджет США. Возможен шатдаун

Дональд Трамп (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, его вице-президент Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск сорвали голосование за временный бюджет США, которое должно было состояться 18 декабря, пишет The Hill.

Они выступили против законопроекта, который предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, потому что тот якобы предоставляет слишком много уступок демократам.

Также будущая администрация хочет, чтобы парламент одновременно с временным финансированием бюджета повысил порог госдолга.

Ситуация является срочной, потому что если новый закон о финансировании не будет принят до субботы, работа федерального правительства США может остановиться (начнется так называемый шатдаун).

Демократы выступают против предложений Трампа – Венса, а лидер меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис обвинил республиканцев в попытке остановить работу правительства.

Politico отдельно указывает на роль Илона Маска в данной ситуации.

Миллиардер активно использовал социальную сеть X (Twitter), чтобы настроить республиканцев против законопроекта, в том числе распространяя многочисленные ложные утверждения об этом документе.

Например, он писал или ретвитил о том, что законопроект предусматривает повышение зарплаты конгрессменам на 40% (на самом деле максимум 3,8%), финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за федеральные средства (на самом деле речь шла о передаче земли местным властям), финансировании лабораторий биологического оружия (на самом деле речь шла о лабораториях для исследования биомедицинских угроз).

На роль Маска в кампании, приведшей к отмене голосования за двухпартийный законопроект, указал и известный сенатор-демократ Берни Сандерс.

"Демократы и республиканцы потратили месяцы на переговоры о двухпартийном соглашении для финансирования нашего правительства. Самому богатому человеку на Земле, президенту Илону Маску, это не нравится. Поцелуют ли республиканцы перстень?" – написал Сандерс в соцсети X.

"Миллиардерам нельзя разрешать руководить нашим правительством", – добавил он.

Комментарий Сандерса появился после того, как Маск опубликовал сообщения с призывом не голосовать за конгрессменов, которые поддержат законопроект.

"Любой член Палаты или Сената, который проголосует за этот возмутительный законопроект о расходах, заслуживает того, чтобы за него не проголосовали через два года!" — написал он в среду.