ЕС решил оставить российские активы замороженными до выплаты Украине компенсаций

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Саммит Евросоюза принял решение, что российские активы останутся заблокированы в Европе до окончания боевых действий и выплат компенсаций Украине. Об этом говорится в выводах заседания Европейского совета, одобренных лидерами блока в Брюсселе 19 декабря.

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"Согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", – говорится в документе.

Решения, принимаемые Европейским советом, носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех стран – членов сообщества.

"Европейский Союз по-прежнему привержен поддержке реконструкции и восстановления Украины в координации с международными партнерами. Конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Италии в июле 2025 года, будет иметь важное значение в этом контексте", – говорится в документе.

Российские активы на сумму около 260 миллиардов евро ($280,62 миллиарда), таких как резервы Центрального банка РФ, были заморожены из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear – Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.